Infomarkt stelt scenario’s voor om zwaar verkeer te bannen uit kern Joyce Mesdag

13 november 2019

00u28 0 Zwevegem Op een infomarkt in OC Tap zijn enkele scenario’s voorgesteld om zwaar verkeer te weren uit de dorpskern van Moen. Intercommunale Leiedal buigt zich, in opdracht van de gemeente Zwevegem, over het vraagstuk. “Een oplossing is niet in één-twee-drie te vinden”, zegt schepen Marc Desloovere (sp.a).

Er is al heel wat inkt gevloeid over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP ‘Omleidingsweg Imog en Moen-Trekweg’. Een oplossing is nog niet in zicht, maar met het infomoment van dinsdagavond over het RUP is alweer een belangrijke horde genomen. “De ontsluiting van bedrijvenzone Moen-Trekweg en de Imog-site moet beter”, legt Aurelie van Obbergen van Leiedal uit. “Op dit moment rijdt het zwaar verkeer van de zone weg via het centrum van Moen, of via de Sluislaan. Dat is allesbehalve een ideale situatie. Zwaar verkeer hoort niet thuis in een dorpskern. Via de andere route, die loopt langs de Sluislaan, rijdt het zwaar verkeer dan weer door beschermd natuurgebied, wat de natuur niet ten goede komt.”

O-tracé

Tijdens een eerder infomoment werden al enkele mogelijke routes besproken met inwoners. Zij toonden een voorkeur voor het zogenaamde O-tracé, dat eveneens door natuurgebied loopt. “Er is ons gevraagd door bewoners om die mogelijkheid te onderzoeken. Om te kijken hoeveel verkeer een volwaardig tracé via dat traject met zich mee zou brengen, en welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de overlast tot een minimum te beperken. Een groene buffer bijvoorbeeld kan een mogelijke maatregel zijn.” Voor de andere tracés die nog op tafel liggen, moeten er extra wegen worden aangelegd. “Ook daar willen we onderzoeken welke gronden verworven moeten worden, en wat de voor-en nadelen zijn van die scenario’s.”

Werk van lange adem

De knoop doorhakken welk tracé het meest geschikt is wordt een werk van lange adem, zegt schepen Marc Desloovere. “Er is steeds meer zwaar verkeer op de baan, wat een serieuze impact heeft op onze deelgemeente. Maar de oplossing is niet in één-twee-drie te vinden. Mocht het een gemakkelijk op te lossen probleem zijn, was het 20 jaar geleden al opgelost. Zelf zijn wij voorstander van het zogenaamde 0-tracé, zoals we al zeiden voor de verkiezingen. We laten Leiedal nu alle mogelijkheden onderzoeken voor we een keuze maken.”

Natuurpunt

De infomarkt lokte heel wat geïnteresseerden, zoals ook gemeenteraadslid Eddy Loosvelt, die voor Natuurpunt aanwezig was op de markt. “Dat wij niet vóór het O-tracé zijn, daar zijn we al langer duidelijk over. Ik wilde weten welke andere scenario’s nog worden overwogen.” Buurtbewoner Piet kwam luisteren uit nieuwsgierigheid. “Er is al zodanig lang sprake van het probleem met zwaar verkeer in de kern, dat ik eens wilde horen wat de huidige stand van zaken is.”