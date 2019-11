Industrieterrein De Pluim helemaal uitverkocht Joyce Mesdag

05 november 2019

15u31 0 Zwevegem Industrieterrein De Pluim in Zwevegem is zo goed als uitverkocht.

“Twee van de zestien percelen zijn nog niet verkocht, maar de onderhandelingen zijn in een ver gevorderde stadium”, zegt Cindy Deglorie van Intercommunale Leiedal, die 4,5 miljoen euro investeerde in het bedrijventerrein. “De Pluim is dus eigenlijk helemaal uitverkocht. Er was veel meer vraag dan er aanbod is. We krijgen nu nog regelmatig vragen binnen voor De Pluim, maar we moeten de mensen dus teleurstellen.” Vooral de strategische ligging, op amper 1,5 kilometer van de E17, het feit dat de voorschriften er een brede waaier aan activiteiten toelaten en het feit dat het een van de weinige beschikbare bedrijventerrein in onze regio was voor ruimtevragen groter dan 5.000 vierkante meter, verklaren de populariteit van De Pluim.

Maandag werd het gloednieuwe keuringscentrum er officieel geopend, vrijdag is de officiële opening van Dupont’s Kookboetiek, die uit Kortrijk naar Zwevegem is verhuisd. Andere bedrijven die er hun thuishaven vinden zijn depannagebedrijf Demunster, transportbedrijf Nebim, tuinbouwmachinebedrijf Masschelein, energiebedrijf MR Group, kraanbedrijf/uitzonderlijk vervoerbedrijf Desutter Group en autobusbedrijf Demuynck & Vansteelandt.