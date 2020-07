In een week vijf nieuwe coronabesmettingen in Zwevegem Peter Lanssens

08u03 112 Zwevegem Er waren in een periode van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 82 nieuwe coronabesmettingen in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan vijf in Zwevegem. Dat blijkt uit cijfers van zeven regionale labo’s, die aan de welzijnsintercommunale W13 zijn bezorgd, waar Philippe De Coene (sp.a) voorzitter van is.

De stijging zet zich stevig door in Zwevegem, maar dat kan een momentopname zijn. De vijf positieve testen waren allemaal in Zwevegem zelf. In de deelgemeenten Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs is er momenteel geen sprake van coronabesmettingen. Ook Zwevegem zit nu boven de alarmdrempel van twintig besmettingen, als we het reëel aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. In Zwevegem zijn er dat nu 20, of 15 op 100.000. Burgemeester Marc Doutreluingne liet eerder al weten de mondmaskerplicht in buurstad Kortrijk niet te volgen. Doutreluingne laat wel streng controleren op wat er binnen de Nationale Veiligheidsraad is afgesproken. Alle horecabazen in Zwevegem zijn ingelicht over de nieuwe federale mondmasker afspraken in horecazaken. Jobstudenten deelden ondertussen ook flyers uit in horecazaken. Want Zwevegem gaat nog een stapje verder in horecazaken. Waar àlle klanten hun gegevens moeten achterlaten, dus niet één persoon per gezelschap.