In de toekomst op afspraak naar gemeentepunt Joyce Mesdag

12 december 2019

17u31 0 Zwevegem Het is al in verschillende steden en gemeenten het geval, maar nu wil het gemeentebestuur ook in Zwevegem deze legislatuur evolueren naar een dienstverlening op afspraak.

Onder meer in Kortrijk is dat al een tijdje het geval, en ook in Harelbeke kan je vanaf begin volgend jaar enkel nog na een afspraak terecht in het stadhuis. “Op die manier wordt de wachttijd van de burger tot een minimum beperkt”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld).

Het is ook de bedoeling dat alle openbare gebouwen de komende jaren uitgerust worden met wifi.