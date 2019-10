Imog wil twee windmolens neerpoten op site in Moen: “Ze zullen géén overlast veroorzaken” Joyce Mesdag

09 oktober 2019

07u30 0 Zwevegem Afvalintercommunale Imog plant twee middelgrote windmolens op de site in Moen. De windmolens komen op de huidige stortplaats. “Een stortplaats moet 30 jaar lang ‘nazorg’ krijgen, iets wat veel geld kost. Met de opbrengst van de windmolens kunnen we die kosten drukken”, zegt algemeen directeur Johan Bonnier.

Een voormalige kleiontginningsput in Moen doet sinds de Tweede Wereldoorlog dienst als stortplaats. De exploitatievergunning van die stortplaats loopt af in 2031. “Ook al is dat pas binnen ruim tien jaar, toch is de tijd nu al rijp om een beheersplan op te maken”, zegt Johan Bonnier, algemeen directeur bij Imog. “Het zou de bedoeling zijn om die stortplaats niet meer te gebruiken.”

Stortgas

Een stortplaats sluiten, doe je niet zomaar. “Van zodra je een stortplaats niet langer gebruikt, start een verplichte periode van 30 jaar ‘nazorg’. We moeten de site blijven monitoren, onder meer om te zien of er geen stortgas ontstaat. Dat kost veel geld, dus zijn we op zoek gegaan naar een goeie manier om dat te financieren.” Imog denkt daarom aan twee middelgrote windmolens op de site. De opbrengst zou het kostenplaatje van die nazorg kunnen drukken. “Hoeveel energie de windmolens gaan opwekken en hoeveel de investeringskost ongeveer bedraagt, kunnen we nog niet goed inschatten”, zegt Bonnier. “Veel hangt af van wat mogelijk is. Op een stortondergrond zet je niet om het even welke windmolen. Een gespecialiseerd bedrijf zal daar duidelijkheid over scheppen, maar voor we dat bedrijf kunnen aanduiden, hebben we eerst een vergunning nodig.”

Tegen eind 2020

Maar sowieso gaat het om middelgrote windmolens, van ongeveer 30 meter hoog. “We plaatsen ze ook in het midden van onze site met een oppervlakte van 27 hectare, waardoor de overlast - denk maar aan geluid en slagschaduw - zeer beperkt zal zijn.” De windmolens zouden normaal tegen eind 2020 in gebruik genomen worden. Qua investering rekent Imog op 400.000 tot 800.000 euro per windmolen. Het gemeentebestuur is alvast gewonnen voor de plannen van Imog. “Het doet de ronde dat Imog windmolens wil plaatsen die meer dan 100 meter hoog zijn”, zegt burgemeester Doutreluingne (Open Vld). “Dat klopt dus niet. Er is een groot verschil met het project van Windlandschap Moen-Sint-Denijs, waar niet minder dan 6 windmolens voorzien zijn van elk 200 meter hoog, wieken inbegrepen, en waar wij als gemeentebestuur absoluut tegen zijn. Het Imog-project is het bewijs dat windenergie in Zwevegem wel welkom is, maar op de juiste plaats, met respect dus voor de omgeving en voor het landschap.” Imog heeft een infomoment gepland in O.C. Den Tap in Moen op 21 oktober om 19 uur.