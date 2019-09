Illegalen aangetroffen tijdens controleactie, pittarestaurant gesloten VHS

11 september 2019

Al een tijdje worden in onze regio op regelmatige basis controles gehouden in handelszaken en restaurants. De focus ligt daarbij onder meer op sociale dumping en fraude, twee fenomenen die voor problemen blijven zorgen. Vrijdagavond vond in de politiezone Mira (Waregem en omgeving) opnieuw zo’n controleactie plaats. In twee handelszaken werden in totaal drie mensen aangetroffen die er aan het werk waren maar eigenlijk illegaal in het land verbleven. Ze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. In het pittarestaurant Egymaro, op de hoek van de Otegemstraat met de Blokkestraat in Zwevegem, werden zoveel inbreuken vastsgesteld dat de zaak op bevel van het arbeidsauditoraat in Brugge werd gesloten en verzegeld.