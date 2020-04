Iedereen kan vanaf maandag opnieuw naar de autokeuring Joyce Mesdag

30 april 2020

18u37 3 Zwevegem Vanaf maandag 4 mei zijn alle keuringen opnieuw mogelijk, ook deze voor personenwagens, lichte vrachtauto’s en kampeerauto’s. Door de coronacrisis werden de voorbije weken, naast herkeuringen, enkel nog keuringen van bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen uitgevoerd.

Vanaf maandag kan het dus weer allemaal. “Om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te garanderen zijn deze keuringen (voorlopig) enkel mogelijk op afspraak”, zegt Ignace Van Overbeke. “Een afspraak maken kan via deze website www.KM.be (24/7) of telefonisch op het nummer 059 25 55 55, tussen 7u30 en 17u. Voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moesten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020. Er is dus geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. Die mensen betalen geen toeslag en behouden hun (eventuele) recht op bonusgeldigheid. Voertuigen die werden afgekeurd of die vervielen voor 13 maart 2020 kunnen geen gebruik maken van deze verlenging en maken best zo snel mogelijk een afspraak.”