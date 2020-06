Houtstapel vat vuur, buren slaan alarm VHS

07 juni 2020

20u19 0 Zwevegem Op de Kappaertwijk in Zwevegem heeft de brandweer zaterdagavond een stapel hout geblust die om nog onbekende reden vuur had gevat. Niemand raakte gewond.

Het waren buren die iets voor 18 uur alarm sloegen toen het hout, in een zijstraatje van de Otegemstraat, was beginnen branden. Ondanks de bij momenten felle regen van de jongste dagen vond het vuur een dankbare prooi in het hoofdzakelijk droge hout. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de afsluitingen van tuinen aan de overzijde van het straatje. De blussers moesten de volledige voorraad hout openspreiden zodat alles netjes geblust en heropflakkering vermeden kon worden. Ze kregen daarbij de hulp van de eigenaar van de houtvoorraad.