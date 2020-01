Homejackers dreigen ondernemer te verdrinken in eigen zwembad: “Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had” Hans Verbeke

03 januari 2020

17u32 5 Zwevegem Minstens vier zware jongens hebben donderdagavond een ondernemer uit Zwevegem overvallen bij hem thuis. De man werd geschopt en geboeid. De daders hielden zelfs zijn hoofd onder de kraan en dreigden hem te verdrinken. Ze gingen ervandoor met een exclusieve wagen, een Rolex en wat geld. Toeval of niet: net voor kerst werd ook ingebroken in het bedrijf van de man.

De ondernemer arriveerde donderdag rond 22.30 uur thuis aan zijn woning in Zwevegem. “Mijn vrouw en de kinderen waren gelukkig niet thuis”, vertelt de man. “Toen ik de deur opende, sprongen vier gemaskerde gangsters uit de struiken. Voor ik besefte wat er gebeurde, stonden ze binnen.” De man werd tegen de grond gewerkt en geboeid. “In het Frans snauwden ze me toe dat ik moest vertellen waar er geld te vinden was. Ze reageerden kwaad toen ik zei dat er geen geld aanwezig was, behalve in mijn portefeuille en in een omslag in mijn wagen. In beide gevallen ging het om kleine sommen.”

Werkelijk alles werd uitgegooid en ondersteboven gehaald, tot zelfs de kinderkamers en de badkamer toe Slachtoffer

Ook kinderkamers doorzocht

Het slachtoffer moest blijven liggen. “Ondertussen doorzochten ze de hele woning, tot de kinderkamers en de badkamer toe. Werkelijk alles werd uitgegooid en ondersteboven gehaald. De matrassen lagen op de grond en de vloerroosters van de verwarming werden opengemaakt om te zien of er niks verborgen zat. Toen ze klaar waren, maakten ze me los en sleurden me naar de keuken. Daar hielden ze mijn hoofd onder de kraan. Ze dreigden er ook mee me te verdrinken in het zwembad. Ik probeerde kalm te blijven, maar dacht echt dat mijn laatste uur geslagen had.”

Traceersysteem onklaar gemaakt

De daders beseften eindelijk dat de ondernemer de waarheid sprak en dat er geen geld te vinden was in de woning. “Ik moest mijn Rolex-horloge afgeven en ze namen het geld uit mijn portefeuille, net als de bankkaarten”, vertelt de man. “Ze eisten dat ik de codes gaf, wat ik ook gedaan heb. Ik antwoordde in het Nederlands, maar dat was niet goed. Het moest in het Frans. Mijn gsm lieten ze liggen, vermoedelijk om te vermijden dat ze zouden getraceerd worden.” De gangsters maakten in de Audi SQ5 van het slachtoffer een systeem onklaar waarmee de wagen kon opgespoord worden. Daarna vertrokken ze.

Misschien wel het belangrijkste is dat mijn vrouw en kinderen niet thuis waren. Wie weet wat de daders hen misschien hadden aangedaan Slachtoffer

Leven gaat verder

“De boeven namen hun voorzorgen”, gaat de ondernemer verder. “Om te verhinderen dat ik snel alarm zou slaan, boeiden ze me opnieuw en gooiden me in een zetel. Na drie kwartier kon ik me bevrijden en alarm slaan. Links en rechts heb ik wat pijn van de schoppen die ik moest incasseren, maar al bij al valt het mee. Ik wil er ook niet te veel bij stilstaan. Misschien wel het belangrijkste is dat mijn vrouw en kinderen niet thuis waren. Wie weet wat de daders hen misschien hadden aangedaan. Voor de auto en het horloge ben ik verzekerd, dus dat komt wel in orde. Mijn Audi is trouwens al teruggevonden in het Noord-Franse Séclin, niet ver van Rijsel. Uitgebrand natuurlijk, om geen sporen achter te laten. Mijn bankkaarten heb ik op tijd kunnen blokkeren voor de daders er geld mee konden afhalen.”

Ook inbraak in bedrijf

Toeval of niet: net voor kerst werd ook al ingebroken in het bedrijf van de Zwevegemnaar. Daarbij werd een kleine geldsom gestolen. Ongeveer twee maanden eerder was er ook een poging tot inbraak in het bedrijf. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de feiten in het bedrijf en de homejacking in Zwevegem.