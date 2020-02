Helena (15) wint poëziewedstrijd Willemsfonds Kortrijk Joyce Mesdag

24 februari 2020

19u48 0 Zwevegem De 14-jarige Andrea Nicole Bonato uit Poperinge en de 15-jarige Helena Grace Daiga uit Zwevegem zijn de laureaten van de jaarlijkse poëziewedstrijd van het Willemsfonds Kortrijk voor jongeren in regio Zuid West-Vlaanderen. De 6e editie van de wedstrijd, met als thema ‘licht’, was goed voor een recordaantal inzendingen.

Het Willemsfonds Kortrijk organiseerde in het najaar van 2019 een poëziewedstrijd met als thema ‘licht’. De wedstrijd stond open voor jongeren van de 1e en 2e graad secundair onderwijs in de regio Zuid West-Vlaanderen en was goed voor een record van meer dan 300 inzendingen.

De jury koos zowel een winnend gedicht uit de 1e graad als uit de 2e graad. In de 1e categorie won de 14-jarige Andrea Nicole Bonato uit Poperinge met een volgens de jury eenvoudig maar inhoudelijk sterk en hedendaags gedicht. In de 2e categorie won de 15-jarige Helena Grace Daiga uit Zwevegem met een gedicht getiteld ‘Familie’. “Een warm gedicht waar het belang van de familie voorkomt, heel beeldend geschreven, een lichtpunt in woelige tijden”, zo klonk het oordeel van de jury.

De jury die zich over de inzendingen boog bestond uit Jonas Bruyneel, gewezen letterzetter/stadsdichter, Katelijne Verbeeck, medewerkster Willemsfonds Gent, en Moniek Gheysens, gemeenteraadslid Kortrijk en actief cultuurliefhebber.

“Het groot aantal inzendingen voor deze poëziewedstrijd toont ons dat cultuur en taal blijkbaar nog leeft bij jongeren”, zegt Vincent Lagae, voorzitter Willemsfonds Kortrijk. “Proficiat aan de laureaten en dank aan alle deelnemers voor hun positieve inzet en het geleverde werk. Door het grote succes breiden we deze poëziewedstrijd bij de volgende editie hoogstwaarschijnlijk nog uit.”