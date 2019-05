Grote Prijs Marcel Kint start zondag op Veemarkt in Kortrijk, ‘maar het blijft een Zwevegemse koers’ Joyce Mesdag

23 mei 2019

07u54 12

Zondag vindt de 72ste editie van de Grote Prijs Marcel Kint plaats, in de volksmond Zwevegem Koerse genoemd. De wedstrijd start op de Veemarkt in Kortrijk, waar de deelnemende ploegen vanaf 11 uur uitgebreid worden voorgesteld. Onder meer Nikki Terpstra, winnaar van de ronde van Vlaanderen, Stijn Devolder, en de Italiaanse kampioen Visconti verschijnen aan de start. De wedstrijd wordt live op televisie uitgezonden, op Sporza en Eurosport.

Via Kortrijk rijden de renners naar Marke, Lauwe, Aalbeke, Moeskroen, Kooigem en Bellegem en dan richting Zwevegem. Het parcours passeert daarna door alle deelgemeenten, via Sint-Denijs, Moen, Heestert en Otegem naar de aankomst aan de bibliotheek in Zwevegem. Er was een tijdje geleden wat onrust over het parcours, en er werd geopperd dat Zwevegem geen hoofdrol meer zou spelen in de wielerwedstrijd. “Deze koers is een echte Zwevegemse koers, en zal dat ook blijven”, zegt Marniek Kint, kleinzoon van voormalig wielrenner Marcel Kint en medeorganisator van de koers. “Van de 180 kilometer worden er 110 gereden op Zwevegems grondgebied. Het is dus zeker niet zo dat we vooral overal elders rondrijden, om enkel voor de aankomst terug te keren naar Zwevegem. Deze wedstrijd was vroeger een kermiskoers, maar GP Marcel Kint is intussen uitgegroeid tot een UCI-koers. Dat betekent dat ook het parcours moet meegroeien. Een wedstrijd rond één en dezelfde kerktoren, dat zou onder meer voor sponsors niet interessant zijn, en we hebben die uiteraard nodig. Het was groeien, of ermee stoppen. ” Meer info: www.gpmarcelkint.be