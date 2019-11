Groen Zwevegem organiseert derde Geefplein Joyce Mesdag

28 november 2019

17u09 0 Zwevegem Op zaterdag 30 november organiseert Groen Zwevegem na 2 succesvolle edities opnieuw het Geefplein. Het principe van het Geefplein is eenvoudig: spullen die je niet meer nodig hebt, geef je dankzij het Geefplein misschien een tweede leven.

“Op die manier verklein je de afvalberg en draag je ook sociaal een steentje bij. Een ‘Geefplein’ is dus een soort markt, maar dan eentje waar je je portemonnee thuis kan laten”, zegt Eddy Loosveldt, voorzitter van Groen Zwevegem.

Gratis consumptie

Je brengt je bruikbare spullen in goede staat tussen 10 uur en 12 uur naar de Sint Pauluszaal in Zwevegem. De medewerkers kijken even na of wat je brengt nog bruikbaar is. Bij elke donatie ontvang je een gratis consumptie voor in de namiddag. Van 13 uur tot 17 uur is het Geefplein open voor iedereen. Wat je nuttig en bruikbaar vindt kan je dan gerust meenemen. Wat overblijft gaat naar de Kringloopwinkel. Naast de weggeefmarkt is er een ook een gebaktafel waar kan geproefd worden van lekker gebak er kan ook een drankje genuttigd worden in onze bar.