Groen hekelt komst nieuwe verkaveling in centrum Moen: ‘Er zijn al méér dan genoeg woningen, waarom nog maar eens open ruimte opgeven?’ Joyce Mesdag

30 oktober 2019

21u05 0 Zwevegem Er komt een nieuwe verkaveling langs de Processieweg in Moen. Het gaat om 25 loten voor eengezinswoningen en 2 loten voor meersgezinswoningen. Patriver zal die realiseren. De gemeenteraad heeft de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor die verkaveling goedgekeurd.

De Processieweg bevindt zich in het centrum van Moen, tussen de Kapellestraat, Sportstraat en Moenplaats. Het betrokken perceel is een weide/akkerland ter hoogte van de Vrije Basisschool van Moen.

Het punt kon op heel wat kritiek rekenen van oppositiepartij Groen. “In Zwevegem gaan per jaar acht voetbalvelden aan open ruimte verloren”, wist Eddy Loosvelt (Groen). “De open ruimte die er nog rest, moeten we maximaal behouden en opwaarderen. Het is niet omdat er iets ingekleurd is als woonuitbreidingsgebied, dat het daarom moet worden aangesneden. Het woonaanbod ligt in onze regio veel hoger dan de vraag, waarom zouden we dan strategische reserves aansnijden?”

Groen maakt zich verder ook zorgen om de mobiliteitsproblematiek daar. “U beweert dat het probleem vooral zwaar verkeer betreft in het centrum van Moen”, richtte Loosvelt zicht tot de burgemeester. “Ik nodig u uit om dan op piekmomenten te gaan aanschuiven in de rij naar Moen Statie. Als we voor elke nieuwe woning 4 autobewegingen per dag rekenen, wat echt niet veel is, dan komen we op 266 extra wagens in het centrum van Moen. Dat is wél een extra belasting voor de mobiliteit. Wij stemmen dus tegen.”

Burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld) gaf toe dat het bestuur heeft getwijfeld over de goedkeuring. “Maar de eerste gesprekken met de verkavelaar dateren al van enkele jaren geleden, nog voor onze nieuwe visie over het behoud van open ruimte gegroeid was. We hebben ons destijds geëngageerd als bestuur. We hebben te verstaan gegeven dat de verkavelaar kon doorgaan met zijn project, dat enkel uitzonderlijke omstandigheden een goedkeuring in de weg zouden staan. Dan moeten we ons aan ons woord houden, uit principe. En ook om schadevergoedingen te vermijden.”

En deze goedkeuring is ook positief, zegt Doutreluingne. “Want zo weten we ook zeker dat er ook niet méér dan dit aantal woningen zal gerealiseerd worden in dat woonuitbreidingsgebied.”