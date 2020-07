Groen hekelt bijna 800.000 euro voor brug en koker in Transfo: “Minder geld voor steunmaatregelen in coronacrisis” Peter Lanssens

22 juli 2020

14u44 0 Zwevegem Groen is niet te spreken over een investering van 772.198 euro op de site van de gewezen elektriciteitscentrale Transfo. Voor de bouw van een brug en koker van het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, dwars door het ketelgebouw naar de machinezaal. “Vergelijk het even met de 550.000 euro die de gemeente vrijmaakte voor het fonds Solidair Zwevegem, in het kader van steunmaatregelen in de coronacrisis”, zegt gemeenteraadslid Yves De Bosscher.

Yves De Bosscher (Groen) licht toe: “De kostprijs van het prestigeproject wordt geraamd op 589.553 euro voor de koker en 375.695 euro voor de brug, wat samen 965.248 euro maakt. Het gemeentebestuur sloot met het Vlaams Gewest een overeenkomst af om voor bepaalde renovaties op de site Transfo 80 procent subsidies te bekomen. De subsidiërende overheid stelt voor dit project echter vast dat het weinig met renovatie te maken heeft en kent daarom ‘slechts’ een subsidie van 20 procent toe. Dat betekent dat de gemeente Zwevegem voor vier vijfde van de kostprijs moet opdraaien. Zo komen we tot 772.198 euro.”

Geringe meerwaarde

“Dat bedrag is absurd hoog. De meerwaarde voor de site is gering. We stellen ons bij Groen de vraag voor wie de brug dienstig zal zijn. De uitgang van de brug zou pal op het jaagpad langs het kanaal uitkomen. Maar fietsstallingen voorzien is niet mogelijk omdat er daar niet genoeg plaats voor is. Het is niet uitgesloten dat er conflicten zouden ontstaan tussen gebruikers van het jaagpad en occasionele gebruikers van de brug. Iets verderop kan je de Transfo-site al bereiken via de bestaande toegangsweg. En in de gemeenteraad van april werd nog beslist om in het kader van het kunstenparcours Contrei Live van de intercommunale Leiedal de installatie ‘Top-down Bottom-up’ van kunstenaar Adrien Tirtiaux aan Transfo te voorzien. Dat is een artistieke brug-trap die… jawel… Transfo verbindt met het jaagpad. De gemeente besliste om dit kunstwerk definitief te verwerven voor 22.000 euro. Daarmee zijn er op vandaag al twee toegangsmogelijkheden van het jaagpad naar Transfo-site.”