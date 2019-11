Glasbol Lindelaan verplaatst

28 november 2019

De glasbol in de Lindelaan in Zwevegem, dat is aan de achterkant van de Delhaize, wordt wegens herhaaldelijk misbruik, weggenomen. De glas blol krijgt een nieuwe plaats even verderop in de Lindelaan aan de kruising van de Lindelaan en Kardinaal Cardijnstraat.