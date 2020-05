Gerecht stuit op sociale dumpingpraktijken bij controle op werf in Zwevegem Siebe De Voogt

20 mei 2020

15u20 1 Zwevegem Een 30-jarige Braziliaan riskeert in de Brugse rechtbank 1 jaar cel en 81.600 euro boete voor sociale dumping. Zijn frauduleuze constructie kwam aan het licht bij een controle op werf in Zwevegem.

Het gerecht viel op 20 september 2018 binnen op de bewuste werf. Eder R. (30), die toen verbleef in Anderlecht, was er aan het werk met een landgenoot. Volgens het arbeidsauditoraat zette de Braziliaan een firma op in Portugal, maar vonden daar in werkelijkheid geen activiteiten plaats. Het ging dus om een zogenaamde postbusfirma. “De beklaagde zette steevast Brazilianen in in België. Zij kregen amper 1.000 euro netto per maand en klopten tot 9 uur per dag. De arbeiders moesten soms 6 dagen per week werken.”

Met zijn constructie ontweek Eder R. volgens de arbeidsauditeur 56.000 euro aan sociale bijdragen. Voor zijn proces kwam de man niet opdagen. Hij riskeert bij verstek 1 jaar cel en 81.600 euro boete. Vonnis op 17 juni.