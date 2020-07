Geniet van drankje en optredens in Heesterts Zomerdorp Joyce Mesdag

05 juli 2020

17u46 2 Zwevegem Het Zomerdorp in Zwevegem is officieel afgetrapt. Dit keer strijkt het concept neer in Heestert, op de terreinen van de nieuwe gemeenteschool. Elk weekend kan je er terecht voor een drankje en muzikale optredens van plaatselijke artiesten. En dit nog tot 13 september.

Het zijn telkens Zwevegemse verenigingen die instaan voor de uitbating van het Zomerdorp, de opbrengst van ‘hun’ dagen, mogen ze houden. “We hebben met drie leden van het feestcomité van Heestert de coördinatie op ons genomen”, zegt Raf Deprez, schepen. “Michael Vanderschelden, Frederik Vandekerckhove en ikzelf hebben alles klaargezet. Wij zorgen ook dat er telkens drank, die we bij de lokale handelaars aankopen, voorhanden is. Op de dagen die niet ingevuld worden door verenigingen, houden wij de bar open met het feestcomité van Heestert. Ook het eerste weekend is voor onze vereniging. Iedereen is welkom.” Er zijn 200 plaatsen voorzien. Die liggen op een veilige afstand van elkaar.