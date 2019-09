Gemeenteschool in rouw na dodelijk ongeval leerkracht (59) LSI

22 september 2019

11u06

Bron: LSI 0 Zwevegem De gemeenteschool van Sint-Denijs (Zwevegem) is in diepe rouw. Vrijdagavond kwam Geert Dumortier, al jarenlang leerkracht en één van de boegbeelden van de kleuter- en lagere school, om het leven bij een verkeersongeval met de fiets in Spiere-Helkijn.

Geert Dumortier (59) was leerkracht van het derde leerjaar in de gemeenteschool. Hij maakte vrijdagavond nog een fietstocht maar die liep fataal af. Rond 17.30 uur werd hij in Spiere-Helkijn met zijn elektrische fiets gegrepen door een autobus van Noël Tours uit Bossuit (Avelgem). De bus volgde de Jacquetbosstraat, Geert met zijn fiets het fietspad tussen Dottenijs en Avelgem. Toen hij de straat wou dwarsen, liep het fout. Hij stierf ter plaatse. Een deskundige van het Kortrijkse parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Geert laat naast zijn echtgenote Carine Vannieuwenhuyse ook dochter Delphine en zoon Mathias achter. Het overlijden treft de gemeenteschool bijzonder hard. Echtgenote Carine is er ook administratief bediende. Geert en Carine wonen bovendien in dezelfde straat, op een steenworp van de school in de Dalestraat. Geert had er een jarenlange staat van dienst en zou na dit schooljaar op pensioen gaan. “We stellen alles in het werk om de verwerking van het verlies van Geert op een goede manier te laten verlopen op school voor zowel het schoolteam, de kinderen en hun ouders”, liet directeur Bart Desmet via sociale media weten.

In de aula Memoria van begrafenissen Messiaen in Zwevegem zal op donderdag 26 september om 11 uur afscheid genomen worden.