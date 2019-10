Gemeenteschool Heestert is klaar, kinderen nemen na herfstvakantie hun intrek Joyce Mesdag

25 oktober 2019

15u04 1 Zwevegem Na de herfstvakantie nemen 190 kinderen hun intrek in de nieuwe gemeenteschool van Heestert. De nieuwbouw vervangt de twee vestigingen in de Gauwelstraat en de Vierkeerstraat. Gisteren en vandaag hadden de leerlingen pedagogische studiedag, zodat het personeel van de school al het nodige konden verhuizen.

Tot deze week gingen de leerlingen van de gemeenteschool in Heestert op twee locaties naar school. De kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar volgde les in de vestiging in de Gauwelstraat, de leerlingen van het tweede tot zesde leerjaar kregen les in de oude jongensschool in de Vierkeerstraat.

De school zou op termijn de vestiging in de Gauwelstraat moeten verlaten. “Die is eigendom van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, en die wilden het terrein gebruiken voor het masterplan van wzc Marialove”, zegt schepen van onderwijs Isabelle Degezelle. “Met alle kinderen naar de Vierkeerstraat trekken, dat lukte niet, daarvoor is de vesting daar te klein. Daarom werd dus geopteerd voor een nieuwbouw op een volledige nieuwe locatie.”

Sporthal

Er werd 5,28 miljoen euro geïnvesteerd -3,5 miljoen euro daarvan werd gesubsidieerd door Agion - in een nieuw schoolgebouw vlakbij de begraafplaats. De nieuwbouw bestaat uit twee verdiepingen. In de kelderverdieping komt een sporthal, de twee bovengrondse verdiepingen krijgen 10 klaslokalen voor de 10 klassen van de school en 3 godsdienstlokalen. Drie klassen, een van de kleuterklassen en twee van de lagere afdeling, zijn ruimere lokalen die in twee opgesplitst kunnen worden. Daarnaast telt het gebouw ook een refter, een zorgklas, een leraarskamer, een polyvalente ruimte en een heel ruime gang die ook als speelruimte gebruikt kan worden. Het gebouw heeft een U-vorm, ingesloten is de speelplaats voor kleuters, achteraan is een tweede speelplaats voor de oudere kinderen.

Van bij de start van de werken, in juni 2018, werd oktober 2019 vooropgesteld als streefdatum, de herfstvakantie als verhuismoment. Die deadline is dus netjes gehaald. “En daar zijn we heel blij om”, zegt Degezelle. “Gisteren en vandaag hadden de leerlingen pedagogische studiedag, zodat het personeel van de school al het nodige konden verhuizen. Na de herfstvakantie kunnen de kinderen op hun nieuwe stek starten. De officiële opening, die volgt nog, op 22 november.”

Wat met de vestiging in de Vierkeerstraat zal gebeuren, nu er géén lessen meer georganiseerd worden, is nog niet duidelijk. Een woonproject lijkt daar voor de hand te liggen. “Maar daar is nog géén beslissing over genomen, dus daar kan ik nog niets over kwijt”, besluit schepen Degezelle.