Gemeenteraad keurt komst KMO-zone goed, ondanks petitie met 300 handtekeningen Joyce Mesdag

26 september 2019

16u52 0 Zwevegem De komst van de nieuwe KMO-zone in Zwevegem-Knokke is -onder luid protest van een 50-tal aanwezige buurtbewoners- goedgekeurd in de gemeenteraad.

Het KMO-park komt op de site van voormalige steenbakkerij Hanssens. Dat is vlakbij de Kringloopwinkel en het containerpark in Zwevegem. Intercommunale Leiedal wil daar een bedrijventerrein realiseren met plaats voor een 8-tal kmo’s. Op de valreep werd tijdens het openbaar onderzoek een petitie met 301 handtekeningen ingediend tégen de plannen.

De bewoners maken zich onder meer zorgen om de verkeersdrukte die de plannen zullen veroorzaken in de dorpskern van Knokke.

Volgens burgemeester Marc Doutreluingne heeft de zone al sinds jaar en dag in het gewestplan de juiste bestemming om er een KMO-zone in te richten. “Deze grond hééft al die bedrijfsbestemming, wij voeren gewoon uit wat al beslist werd. Het is dus niet dat we hier landbouwgrond of natuurgebied aansnijden.”

De actievoerders hadden, in een laatste poging om de goedkeuring tegen te houden, rode vlaggen en affiches bij naar de gemeenteraad. Ze zijn boos dat er pas na de gemeenteraad een infovergadering komt. (Komende maandag is er om 19 uur Wijkraad Knokke in het Parochiaal Centrum in de Orveiestraat. Daar staat onder meer de KMO-zone site Hanssens op de agenda.)

Tijdens de gemeenteraad deed burgemeester Doutreluingne zijn best om de komst van de KMO-zone te verdedigen. Hij benadrukte dat 8 KMO’s niet voor extra hinder zullen zorgen, maar het mocht niet baten. Vanuit het publiek werd regelmatig geroepen.

Doutreluingne gaf nog mee dat met de verzuchtingen van de bewoners werd rekening gehouden. De parking voor vrachtwagens is geschrapt. “’En op het gewestplan is dit een zone voor zware industrie, maar met deze beslissing voorkomen we dat er ooit zware industrie komt.”

Groen en N-VA verweten de meerderheid een gebrek aan politieke moed, omdat ze niet op hun beslissing willen terugkomen ondanks het massale protest. De oppositieraadsleden kregen applaus, terwijl de meerderheid telkens werd uitgejouwd.

De actievoerder hebben plannen om de KMO-zone hogerop tegen te houden.