Gemeenteraad geeft goedkeuring voor klimzaal op Transfo: ‘maar uitbater kan té gemakkelijk uit project stappen’ Joyce Mesdag

28 mei 2019

16u37 3 Zwevegem Oppositiepart N-VA heeft tegen de overeenkomst gestemd tussen de gemeente Zwevegem en klimzaal Blueberry Hill. Niet omdat het tegen de komst is van de klimzaal op site Transfo, maar omdat de uitbater volgens de partij zich té gemakkelijk kan terugtrekken uit de overeenkomst, en te weinig moet bijdragen in de renovatie van het ELIA-gebouw.

De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed waardoor de uitbater een lap grond van 5799m² en het ELIA-gebouw in erfpacht krijgt voor 50 jaar. Hij betaalt jaarlijks een vergoeding van 10.000 euro daarvoor. “Inderdaad, dat is hier al op de raad gekomen”, wist burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld). “Maar omdat er in dat eerste ontwerp te veel opschortende voorwaarden stonden, kon de uitbater met die versie niet in aanmerking komen voor subsidies, vandaar dus nu een tweede keer.”

Oppositiepartij N-VA keurde die ontwerpakte méé goed, maar stemde wel tegen op de twee volgende punten, omtrent de financiering van de werken aan het ELIA-gebouw en de eventuele beëindiging van de erfpacht.

“De uitbater moet een éénmalige bijdrage betalen van 10.000 euro, terwijl de restauratie maar liefst 512.000 euro kost”, zegt voormalig schepen Johan Rollez (N-VA). “Amper 285.000 euro daarvan is subsidieerbaar. Een schone cadeau van de gemeente, als je het mij vraagt.” “Voor de uitbater hoefde de buitenkant van het ELIA-gebouw niet gerenoveerd worden. De restauratie van het ELIA-gebouw kadert in het groot restauratiedossier voor de site Transfo”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Team Burgemeester). “Dat ELIA-gebouw zou dus sowieso aangepakt worden.”

“We stellen ons ook vragen over de aanvullende overeenkomst, daarin staat eigenlijk dat de uitbater er gelijk wanneer kan uitstappen, zonder enige vergoeding te moeten betalen aan de gemeente, zolang die persoon maar een goeie reden kan aanhalen”, zegt Rollez. “Die opschortende voorwaarde geldt voor mocht de uitbater geen vergunning bekomen, of geen subsidie krijgen, mocht het RUP niet aangepast raken, enz.”, zegt Doutreluingne.

“Dan had er in de overeenkomst moeten staan dat die opsomming ‘limitatief’ was”, wist Rollez. “Nu kan de uitbater ook nog andere redenen aanhalen.”