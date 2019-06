Gemeentebestuur is tégen de komst van windmolenproject in Moen Joyce Mesdag

14 juni 2019

18u50 0 Zwevegem Het gemeentebestuur laat nu al weten dat het een negatief advies zal geven over de plannen van Engie Electrabel en Eneco Wind België om zes windturbines te bouwen op de grens van Zwevegem en Avelgem. De bedrijven hebben hun oog laten vallen op het landbouwgebied tussen de deelgemeentes Moen, Bossuit, Sint-Denijs en Helkijn.

Ze plannen er zes windmolens van 150 meter (200 meter met rechtopstaande wieken), die tegen begin 2021 operationeel moeten zijn. De bedrijven hebben nog niet eens een aanvraag ingediend, maar nu al is er een petitie gestart tegen het project, én die is al door een 500-tal mensen ondertekend. Ook het gemeentebestuur laat nu al weten dat het sowieso een negatief advies zal overmaken aan de Vlaamse overheid.

“Een windmolenpark in een open gebied zoals het nu gepland is, kan helemaal niet”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “In het bestuursakkoord werd gesteld dat absolute voorrang wordt gegeven aan de bescherming van de open ruimte. De open ruimte in Zuid-West-Vlaanderen is immers bijzonder schaars geworden en Zwevegem heeft het bijzondere voorrecht nog over een mooi en relatief uitgestrekt open landschap te kunnen beschikken. De waardevolle landschappelijke agrarische gebieden van Moen en Sint-Denijs verdienen dan ook een absolute bescherming. De inplanting van een windmolenpark met windmolens van 150 m hoog of meer is daarmee totaal onverenigbaar. Dit is een duidelijk standpunt waaraan de aangekondigde infovergaderingen niets zullen veranderen.”

Het gemeentebestuur verwacht commentaar dat de burgemeester een grote voorstander is van een actief en positief klimaatbeleid en dat het dus niet consequent is zich tegen grote windmolens te verzetten. “Dit is absoluut niet tegenstrijdig: Er moeten immers prioriteiten gesteld worden en in het landschappelijk gebied van Moen en Sint-Denijs heeft de open ruimte voorrang op de zogenaamde groene energie. Hernieuwbare energiebronnen en groene energie zijn uiteraard belangrijk en verdienen ondersteuning maar niet ten koste van alles.”

Op 24 en 25 juni worden twee infomarkten georganiseerd waarop Eneco en Engie hun plannen uit de doeken doen. Op 24 juni is dat in OC Ter Streye in Sint-Denijs, op 25 juni in het Pompgebouw in Doorniksesteenweg 402 in Bossuit, telkens van 17 uur tot 20 uur.