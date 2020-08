Gemeente Zwevegem dient bezwaar in tegen uitbreiding asbestverwerking in Stasegem: “Bezorgdheid van omwonenden is terecht” Peter Lanssens

05 augustus 2020

Bodem Sanering Vlaanderen (BSV) vraagt om de vergunning voor verwerking van met asbest verontreinigde grond in de vestiging in de Beneluxlaan in Stasegem te vernieuwen en licht uit te breiden. Dat raakte vorige week bekend. Omwonenden zien dat niet zitten. De gemeente Zwevegem wil nu bezwaar indienen. Alle meerderheidspartijen – Lijst Burgemeester, CD&V en Samen! – staan achter het bezwaar, dat op dinsdag 4 augustus werd besproken in het schepencollege. Volgens het gemeentebestuur is de bezorgdheid van de lokale bevolking terecht.

‘Alhoewel nieuwe technieken, beschreven in de aanvraag, de verwerking wellicht veilig zullen laten gebeuren, blijft de bezorgdheid groot’, is in het bezwaarschrift te lezen. ‘Er wordt immers gesteld dat er een verschil is tussen de theoretische voorstelling en de praktische uitvoering, die volgens de bezorgde bewoners ook op andere vlakken niet steeds volgens de normen gebeurt.’ De aanvraag van BSV-Devamix omvat volgens het gemeentebestuur ook te weinig gegevens, onder meer over monitoring en bevochtiging. Er is verder onduidelijkheid of er effectief gecontroleerd zal worden, via metingen en registraties en de buurt is te weinig geïnformeerd. Dat kon volgens het gemeentebestuur van Zwevegem perfect, door binnen de coronamaatregelen een vergadering met beperkt publiek te organiseren. Of door brieven te bussen, met een korte en concrete uitleg over de nieuwe aanvraag en technieken.

Het stadsbestuur van Harelbeke beslist op 18 of 25 augustus of het de vraag van BSV/Devamix om de omgevingsvergunning te vernieuwen en uit te breiden positief of negatief adviseert. Het wordt wellicht een negatief advies. Het West-Vlaams provinciebestuur hakt in het najaar de knoop door, want het is de deputatie die de nieuwe omgevingsvergunning al dan niet toekent.