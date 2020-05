Géén streekbierenfestival deze zomer Joyce Mesdag

05 mei 2020

15u49 0 Zwevegem De kogel is door de kerk: er komt deze zomer geen Streekbierenfestival in Zwevegem. Topedities lokken zo’n 14.000 bezoekers naar het festival.

“We hadden gehoopt dat er na de meest recente Nationale Veiligheidsraad duidelijkheid zou komen, maar die kwam er niet”, zegt voorzitter Yvan Devlaminck van het organiserende Flanders Events. “We hebben dan maar zelf de knoop doorgehakt, in samenspraak met onze burgemeester. Er zijn elk jaar enkele buitenlandse brouwerijen present op ons festival. Die zouden vermoedelijk niet aanwezig kunnen zijn. De social distance van onze bezoekers en standhouders verzekeren, zullen we niet kunnen. De voorbereidingen verlopen bovendien niet zoals het hoort en een sponsorzoektocht bij onze kleine en grote handelaars in deze periode zou van weinig respect van onze kant getuigen tegenover hen. En het belangrijkste …wij zijn begaan met de gezondheid van onze medewerkers, brouwers, partners en bezoekers. We hebben beslist, met heel veel spijt in het hart, dat we de twintigste editie van ons festival niet deze zomer zullen organiseren, maar volgend jaar pas.”