Geen straf, wel voorwaarden voor twintiger voor tonen geslachtsdeel in park en tijdens avondles LSI

07 september 2020

15u35

Bron: LSI 0 Zwevegem Een 26-jarige jongeman uit Zwevegem heeft van de rechter in Kortrijk geen straf gekregen voor openbare zedenschennis in een park in Zwevegem en tijdens een avondles. Hij moet zich wel laten behandelen en begeleiden.

Een andere medeleerlinge schrok zich een hoedje toen ze plots S.B. met zijn blote geslachtsdeel naast haar in de les van het volwassenonderwijs zag zitten. Het bleek de druppel die de emmer deed overlopen. S.B. besefte zelf ook dat hij met een probleem zat en zocht hulp, begeleiding en medicatie. In een park in Zwevegem had hij eerder al eens een 90-jarige vrouw en haar dochter opgeschrikt. “Ik had niet de bedoeling iemand pijn te doen of schrik aan te jagen”, aldus S.B. “Ik ben altijd eerlijk geweest en heb hulp gezocht.” Volgens de rechter hoefde de twintiger geen straf te krijgen maar moet hij zich wel laten begeleiden en behandelen voor zijn problemen.