Geen Moen Feest deze zomer Joyce Mesdag

20 maart 2020

15u52 0 Zwevegem Het festival Moen Feest wordt dit jaar, omwille van de coronacrisis, afgelast. Moen Feest zou dit jaar 5 festivaldagen tellen, verspreid tussen 20 juni en 12 juli.

Zoals elk jaar zouden er enkele optredens gepland worden, maar daarnaast zou Moen Feest ook samen met Red Devils Moen opnieuw het EK Dorp Moendial organiseren. Het volledige concept wordt verplaatst naar 2021.

“Na lang en doordacht beraad heeft het Moen Feest bestuur de knoop doorgehakt: dit jaar zal er geen Moen Feest festival plaats vinden”, zegt persverantwoordelijke Niko Vanderschelden. “We zouden dit jaar voor maar liefst 5 festivaldagen gaan, verspreid tussen 20 Juni en 12 Juli, in het Millenniumpark in Moen. We hadden al vier verschillende thema’s in gedachten en enkele heel exclusieve headliners voor onze regio.”

Samen met Red Devils Moen zou Moen Feest er de tweede editie van het fandorp Moendial organiseren. “Eerder deze week raakte bekend dat het EK voetbal naar 2021 wordt verplaatst, dus logischerwijze zou Moendial ook al opschuiven naar 2021. Door de onzekerheid die het coronavirus op verschillende niveaus met zich meebrengt, het annuleren van het EK voetbal en de voorbereiding die steeds moeilijker wordt, hebben we gekozen om de editie van 2020 naar 2021 te verplaatsen. Zo goed als alle artiesten hebben al bevestigd voor 2021. Samen met Red Devils Moen gaan we sowieso ook in 2021 Moendial organiseren, dus uitstel is in dit geval 100% zeker geen afstel.”