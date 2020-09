Geen groot scherm, wel livestream voor uitvaart Kato (12) in Zwevegem LSI

Bron: LSI 0 Zwevegem De aanvraag om op een locatie in Zwevegem een groot scherm te plaatsen om vrijdag de uitvaart van de verongelukte Kato Vandenbogaerde (12) te volgen, is geweigerd. Dat gebeurde in het kader van de geldende coronamaatregelen. Er zal wel een mogelijkheid zijn om het afscheid via een livestream vanachter je computer te volgen.

Bij een ongeval in de Bekaertstraat in Zwevegem verongelukte Kato op vrijdag 18 september met haar fiets op weg naar school. Haar overlijden en de verkeersonveilige schoolomgeving beroerden de voorbije week de hele gemeente. De plaats van het ongeval is ondertussen omgevormd tot een rouwplekje met bloemen, kaartjes, kaarsjes en knuffels. De hele gemeente leefde met de nabestaanden mee, vandaar de vraag om de uitvaart op een groot scherm te kunnen volgen. Zover komt het dus niet, de geldende coronamaatregelen indachtig. “Maar kom niet massaal naar de aula van de begrafenisondernemer”, roept de familie meteen op. “Mensen zonder uitnodiging zullen toch geweigerd worden. Er geldt een maximumcapaciteit van 200 personen.”

Schoolgenoten van het Rhizocollege zullen de uitvaart via een livestream kunnen volgen. Iedereen wie dat wil, zal dat vanaf 11.15 uur ook kunnen via http://ervine.be/messiaen-begrafenissen-zwevegem/ kies STREAM 1 - paswoord: vandenbogaerde081.