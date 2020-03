Geen adopties omwille van coronacrisis in dierenasiel Zwevegem, én medewerkers werken er in twee strikt gescheiden shifts Joyce Mesdag

24 maart 2020

15u43 0 Zwevegem Ook het dierenasiel in Zwevegem beleeft uitzonderlijke tijden nu het coronavirus ons land in de ban houdt. Bezoekers zijn er niet welkom, alle adopties worden on hold gezet, én de medewerkers werken er in twee ploegen, om te vermijden dat iedereen zou ziek worden en het dierenasiel stuurloos wordt.

Een lockdown, dat voelen ze ook in het dierenasiel. “Ons asiel is gesloten”, zegt Veerle Debaillie. “Er worden dus geen bezoekers toegelaten voor ieders veiligheid. Alle niet-dringende bezoeken worden met andere woorden geweerd. Wie afstand wil doen van zijn huisdier, moet even wachten. Dat wordt als niet-dringend beschouwd. Dieren van overleden baasjes bijvoorbeeld, die worden uiteraard wel opgevangen.”

Adopties staan momenteel on hold. “Een dier adopteren bij ons, daarvoor moet je een paar keer langskomen. Een eerste keer om kennis te maken met het dier, daarna kom je een tweede keer terug met eventuele andere huisdieren om te zien of het klikt, en een derde keer komt het hele gezin langs. Dat zijn te veel stappen om in deze tijden te laten doorgaan.”

Bovendien is het nu ook gewoon geen goed moment om een dier te adopteren. “Mensen vervelen zich misschien, hebben tijd om te gaan wandelen met een hond of te spelen met een kat. Maar wat als ze plots weer hun gewone leven kunnen opnemen? Past die hond of kat daar dan nog in? Een dier neem je niet zomaar in huis, he. Bovendien is het geen goed idee om een dier eerst aan een nieuwe situatie te laten wennen, en die binnen een paar weken opnieuw een heel nieuwe situatie gewoon te laten worden.”

Ook financieel zorgt het coronavirus voor een hele uitdaging. “Een groot deel van onze inkomsten komt uit adopties en afstanden”, zegt Veerle. “Die inkomsten vallen nu helemaal weg. Bovendien komen er anders geregeld mensen langs die eten voor de dieren brengen, kattenbakvulling, onderhoudsproducten, dekentjes, kauwbeentjes, enz. Die mensen mogen ook niet meer langskomen, waardoor we veel meer zelf moeten aankopen. Onze 5 medewerkers moeten uiteraard doorbetaald worden. We zouden dit jaar vier projecten realiseren, maar we hebben beslist om twee daarvan uit te stellen naar 2021, om financiële redenen. De katten moeten nog wat langer wachten op hun nieuw buitenhok, en ook de vernieuwing van de vloer en de renovatie van de hokken in het achterste deel, zal pas voor volgend jaar zijn.”

Het personeel, dat werkt momenteel in twee shifts. “We hebben ons in twee groepen verdeeld. De ene groep werkt ’s morgens, de andere ’s middags. Normaal werken we ook wel in twee shifts, maar nu houden we ons er veel strikter aan. Er worden geen shifts gewisseld, en de ene ploeg komt maar toe nadat de andere vertrokken is. We mogen niet riskeren dat we allemaal tegelijk ziek worden, en onze dieren, 51 honden en 25 katten momenteel, aan hun lot overgelaten worden.”