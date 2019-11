Garage uitgebrand nadat bewoner auto stofzuigde AHK

28 november 2019

15u53 0 Zwevegem In de Vierkeerstraat in Heestert brak donderdagmiddag een hevige brand uit in een garage achteraan een woning. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar de garage brandde zo goed als volledig uit. De bewoner had net daarvoor nog de wagen van zijn echtgenote gestofzuigd voor ze om boodschappen vertrok.

De 83-jarige bewoner van de woning langs de Vierkeerstraat had de auto van zijn echtgenote gestofzuigd voor ze om boodschappen ging. “Toen hij erna opnieuw naar buiten kwam, stond zijn garage in lichterlaaie”, vertelt Claude Monserez van de hulpverleningszone Fluvia. “We konden het vuur snel blussen en gelukkig stond de garage vrij van andere woningen zodat er geen overslag mogelijk was.” De garage zelf is wel volledig verwoest. Daarin stond nog een auto, een zitmaaier en ander werkmateriaal van de bewoner. “We hebben ook nog twee gasflessen uit de garage gehaald, gelukkig zijn die niet ontploft.” Hoe de brand precies is ontstaan is nog onduidelijk. Mogelijk ging iets verkeerd met de elektriciteit bij het stopcontact na het stofzuigen.