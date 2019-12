Gangsters gesnapt met buit van eerdere inbraak in hun vluchtwagen VHS

04 december 2019

18u06 2 Zwevegem De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft vier Georgiërs aangehouden die maandag na een inbraak in Zwevegem bij de lurven werden gevat. In hun wagen trof de politie ook buit aan van een inbraak die elders werd gepleegd eerder die morgen.

Een man uit de Duitslandlaan in Zwevegem die ’s nachts werkt, werd maandagvoormiddag iets voor tien uur plots opgeschrikt uit zijn slaap. Hij keek recht in de ogen van een onbekende man die in z’n slaapkamer stond. De verdachte ging onmiddellijk op de vlucht, gevolgd door nog minstens één kompaan. De Zwevegemnaar verwittigde de politie die onmiddellijk met man en macht naar de omgeving van de Duitslandlaan reed.

Vluchtwagen onderschept

Na een doorgedreven buurtonderzoek en patrouilles in de buurt slaagden alerte ploegen van de politiezone Mira er iets na elf uur een verdacht voertuig te onderscheppen in Zwevegem. Dat gebeurde in de Otegemstraat. Aan boord bevonden zich vier mannen van Georgische nationaliteit. Twee van hen beantwoordden aan de persoonsbeschrijving die de politie had gekregen van de geschrokken bewoner uit de Duitslandlaan. In de wagen lag niet alleen inbrekersmateriaal, maar ook de buit van een inbraak die eerder die morgen werd gepleegd.

Auto in beslag genomen

De vier verdachten werden overgebracht naar het politiecommissariaat en daar op de rooster gelegd. Daarna werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen liet aanhouden. De Opel Insignia met Franse nummerplaat waarmee de inbrekers zich verplaatsten, werd in beslag genomen. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken of de Georgiërs nog voor andere feiten in aanmerking komen.