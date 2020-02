Fruitbomen in plaats van huizen: Leiedal kiest voor project van 12 inwoners met veel open ruimte Joyce Mesdag

20 februari 2020

20u54 0 Zwevegem Het is beslist: op het 1 hectare grotewoonuitbreidingsgebied dat intercommunale Leiedal bewust vrij wilde houden ‘om er een duurzaam en innovatief openruimteproject te realiseren’ komt een voedselbos: de Tuin van Adem en Eten, een project dat door 12 inwoners van Sint-Denijs werd voorgesteld.

Eind oktober vorig jaar besliste Intercommunale Leiedal - in samenspraak met het gemeentebestuur van Zwevegem - om 1 hectare woonuitbreidingsgebied aan de rand van Sint-Denijs niet te ontwikkelen, maar om het ter beschikking te stellen voor een duurzaam en innovatief openruimteproject.

Niet voor centen

Grond in woonuitbreidingsgebied is vrij waardevol, maar Leiedal koos bewust niet voor de centen. “Het klopt dat we hier een project hadden kunnen lanceren waar we geld hadden aan kunnen verdienen”, zei Merel Goossens van Leiedal destijds bij die aankondiging. “Maar als we altijd en overal ‘het geld’ zouden volgen, dan zouden we alles moeten volbouwen. En dat is toch ook niet wat we met zijn allen willen? Wij als intercommunale hebben daarin de plicht om het goeie voorbeeld geven.”

Via een open oproep konden geïnteresseerde kandidaten voorstellen indienen die een meerwaarde zouden bieden voor de buurtbewoners, de omgeving en het klimaat.

Het werd uiteindelijk een voorstel van 12 inwoners van Sint-Denijs dat het haalde: de Tuin van Adem en Eten. “De Tuin van Adem en Eten is in eerste instantie een combinatie van bos en open ruimte, maar op verschillende plaatsen worden mogelijkheden voorzien om voedsel te oogsten”, zegt Steffi Desmet, voorzitter Tuin van Adem en Eten. “Het voedselbos en de permacultuur worden in het project gecombineerd met zones voor wateropvang, open ruimte, recreatie, speelruimte, een bloemenweide, hagen, houtkanten, fruitbomen, enzovoort.”

“Ze laten zich ondersteunen door ervaren organisaties zoals Velt vzw, de afdeling Zwevegem van Natuurpunt en Stadlandschap Leie en Schelde”, zegt Merel Goossens. “Het moedig en ambitieus project past zo perfect binnen de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 2030 dat de regio in juni 2019 onderschreef. Naast bovenvermelde ervaren organisaties worden ook lokale spelers gevraagd om aan het project mee te werken, zoals de gemeentelijke basisschool van Sint-Denijs, Ten Dries Jongerenzorg vzw en het Restaurant l’Envie. Op die manier geldt het project ook als een prachtig voorbeeld van sterke lokale verankering. Om het lokale draagvlak nog meer te vergroten, zullen de komende maanden een aantal evenementen worden georganiseerd waarop de inwoners van Sint-Denijs en andere geïnteresseerden uitgenodigd zullen worden.”

Vanaf 1 maart 2020 wordt het terrein officieel ter beschikking gesteld van de Tuin van Adem en Eten. Op 29 maart volgt onder de noemer ‘ontbijt, bied en geniet’ een officieel kick-offmoment, waarop de initiatiefnemers de eerste fondsen willen ophalen aan de hand van een ontbijtbuffet.