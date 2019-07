Franse dief deelt klappen uit aan zeventiger die hem op heterdaad betrapt Siebe De Voogt

17 juli 2019

15u06 0 Zwevegem Een 54-jarige Fransman hangt in de Brugse rechtbank twee jaar cel boven het hoofd voor liefst 22 diefstallen. Franck D. maakte gebruik van openstaande garagepoorten en schuiframen om woningen binnen te geraken. Toen hij oog in oog stond met een zeventiger, deelde hij klappen uit.

De confrontatie met één van de slachtoffers vond op 20 maart dit jaar plaats in Zwevegem. De zeventiger stond te werken in zijn tuin, toen hij in z’n woning het geluid van een deur hoorde. Binnen stond hij plots oog in oog met een inbreker, die hem klappen toediende. Het slachtoffer liep een gebroken rib op. Een bloedspoor leidde de politie die dag nog tot bij Franck D. uit het Noord-Franse Arras. Het gerecht meent hem te kunnen linken aan 22 diefstallen of pogingen, waarvan twee met geweld. D. stak in 2018 en dit voorjaar telkens de grens over met zijn wagen en ging op zoek naar woningen waarvan de garagepoort of een schuifraam openstond. Op die manier sloeg hij toe in onder meer Roeselare, Dadizele en Diksmuide. In juwelen was D. niet geïnteresseerd. Volgens het parket was hij enkel uit op cash geld. Zijn advocate Silke Brutin legde woensdagmorgen uit dat haar cliënt de feiten pleegde uit geldnood. “Het kwam slechts twee keer tot een lichte confrontatie met slachtoffers”, pleitte ze. Uitspraak op 23 juli.