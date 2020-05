Fontein uit oud zwembad maakt nu honden gelukkig Joyce Mesdag

29 mei 2020

18u46 2 Zwevegem Extra ploeterplezier in dierenasiel de Leiestreek in Zwevegem, waar de zwemvijver voor de honden nu uitgerust werd met een waterspuitende slang. Wie in het oude zwembad van Zwevegem wel eens ging zwemmen, kan de slang herkennen: het speelelement zorgde vroeger voor urenlange speelpret in het peuterbadje.

“Naast ons dierenasiel is er een loods van de gemeente, waar wat zaken gestockeerd worden”, zegt Veerle Debaillie. “We hadden die slang daar al een tijdje in de gaten. Toen er op onze jaarlijkse opendeurdag enkele schepenen langsgekomen zijn, hebben we onze kans gewaagd en hen gevraagd of we die slang niet mochten hebben. Daar stond ze toch maar stof te vergaren, en hier hebben onze dieren er tenminste nog plezier aan. Het is in elk geval een echte hit: de dieren happen graag naar het spuitende water.”

De zwemvijver is er al sinds 2018. De dieren kunnen er zich op warme dagen aan een plons wagen.