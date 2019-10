Fluvia-Gemeenten maken samen 3 miljoen euro per jaar vrij voor vernieuwing kazernes Joyce Mesdag

29 oktober 2019

15u43 0 Zwevegem De komende legislatuur wordt werk gemaakt van een nieuwe brandweerkazerne op grondgebied Lauwe/Marke, én van een nieuwe kazerne ergens op de grens tussen Kortrijk en Zwevegem. Ook in de legislaturen die volgen, wordt een inhaalbeweging ingezet voor de modernisering van de brandweerkazernes in onze regio.

Elk jaar investeren alle 14 gemeenten uit de Fluvia-regio samen 3 miljoen euro om die investeringen in de infrastructuur te dragen.

Zonecommandant Frank Maertens heeft in de gemeenteraad van Zwevegem een aantal toekomstplannen voor de hele Fluvia-zone toegelicht. Alle 14 gemeenteraden in de Fluvia-regio moeten dezer dagen groen licht geven voor de dotatie die de komende jaren specifiek wordt ingezet voor infrastructuur. Zwevegem betaalt bijvoorbeeld 7% van die 3 miljoen euro.

“De meeste kazernes zijn 30-40 jaar oud”, zegt Maertens. “Er is al een tijdje niet meer in geïnvesteerd, doordat we op enkele beslissingen moesten wachten van de federale overheid, maar investeringen zijn nu echt wel nodig.” Vaak is renoveren géén goed idee. “Omdat we voor een moderne kazerne méér plaats nodig hebben, bijvoorbeeld. Of omdat renoveren haast méér kost dan een nieuwe zetten.”

“We komen van een situatie met 17 kazernes op ons grondgebied, wat eigenlijk erg veel is in vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen. Een vergelijkbare zone in Limburg heeft er bijvoorbeeld maar 4 of 5. Het is niet de bedoeling om naar zo’n klein aantal te gaan, maar het is wél de bedoeling dat meer gemeenten gaan samenwerkingen, en we het totaal aantal kazernes gaan terugschroeven.”

Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de brandweerkazerne in Deerlijk voor Deerlijk-Vichte, wat betekent dat er daar al maar één kazerne meer zal zijn in plaats van twee. In Waregem Beveren-Leie wordt momenteel ook één nieuwe kazerne gebouwd die de twee oude vervangt. “En de komende legislatuur maken we prioritair werk van een nieuwe kazerne voor Lauwe-Marke”, zegt Maertens. “We zijn intussen ook aan het uitkijken voor een geschikte locatie op het grensgebied tussen Kortrijk en Zwevegem. Evolis is één van de mogelijkheden, maar dat het effectief ook Evolis wordt, staat nog verre van vast.”

Welke gemeenten ‘gecombineerd’ zullen worden en waar de overige kazernes dan na de komende legislatuur zullen volgen, daarover wordt nog niet officieel gecommuniceerd. “Dezer dagen moeten alle 14 gemeenteraden onze plannen nog goedkeuren, veel hangt daarvan af.”