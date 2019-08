Fietspad op Keiberg (N8) krijgt nieuwe toplaag Peter Lanssens

05 augustus 2019

10u07 0 Zwevegem Vanaf woensdag 7 augustus wordt het fietspad op de Keiberg (N8) in Zwevegem vernieuwd. Het fietspad krijgt een nieuwe toplaag, vanaf de rotonde in Zwevegem-Knokke tot aan zijstraat De Soutterain.

Tijdens de werken, die tot en met vrijdag 9 augustus duren, is het fietspad afgesloten. Fietsers rijden om langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Omdat er met een mobiele werf gewerkt wordt, blijft autoverkeer op de Keiberg in beide richtingen mogelijk. De snelheid in de werfzone wordt wel tot maximum 50 kilometer per uur beperkt. De werken gebeuren in opdracht van het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen.