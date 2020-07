Festivalpakketten verzachten annulering internationaal streekbierenfestival Peter Lanssens

21 juli 2020

09u32 0 Zwevegem Het internationaal streekbierenfestival in Zwevegem is door de coronacrisis geschrapt op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. Topedities lokken tot 15.000 bezoekers naar het Toyeplein. Om het leed voor de vele liefhebbers te verzachten, brengen de organisatoren van de vzw Flanders Events het festival dan maar naar de mensen zelf. Door met festivalpakketten uit te pakken.

Zodat mensen in hun eigen bubbel toch kunnen genieten van smakelijke biertjes, met een snack en enkele leuke verrassingen erbij. Er worden in samenwerking met ruim twintig brouwerijen en bedrijven drie festivalpakketten aangeboden. Dat zijn de Startersbox aan 16 euro, de Sfeerbox aan 25 euro en de Bubbelbox aan 45 euro met respectievelijk 7, 11 of 21 streekbieren. Er zitten hemelse pareltjes bij, met dank aan de medewerking van de partners. Die partners zijn Biermaekers, Belgian Brew Society, winkelcentrum K in Kortrijk, Castalia Craft Beers, Circusbrouwerij, De Brabandere, Dikke Jan, Dillewyns, Gezinsbond Zwevegem, Huyghe, Julia Beers, Vander Ghinste, Vindevogel, Vitap, Palm/Rodenbach, Toye, Deca, Ritchie, Het Anker, Ter Dolen, Poco Loco en Jules Destrooper. Bestellen kan tot 7 augustus. Wacht wel niet te lang, want het aantal festivalpakketten is beperkt. De pakketten worden op vrijdag 14 augustus geleverd. Leveringen in Zwevegem en deelgemeenten gebeuren gratis. Er is een toeslag van 5 euro voor leveringen in de ruimere regio. Info: www.flanderseventsvzw.be.