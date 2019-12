Fanfare Heestert repeteert nu in nieuwe gemeenteschool Joyce Mesdag

De Fanfare van Heestert heeft afgelopen weekend voor het eerst gerepeteerd in de nieuwe gemeenteschool in Heestert. Zij speelden jarenlang in de oude gemeenteschool in de Vierkeerstraat, maar nu de leerlingen van de school enkele weken geleden naar de nieuwe school zijn verhuisd, konden zijn niet achterblijven. “Die oude school zal in de toekomst plaats ruimen voor een ander project”, zegt schepen van Cultuur Isabelle Degezelle (CD&V). “Voor de fanfare is het een grote stap vooruit, de akoestiek is veel beter in hun nieuw lokaal. Ze hebben een plek gevonden in de polyvalente zaal van de school. De majorettes van Heestert repeteren voortaan in de sporthal van de nieuwbouw.”