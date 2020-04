Even paniek bij bewoners nadat rook uit verwarmingsinstallatie komt Alexander Haezebrouck

Op Heestertplaats in Heestert brak donderdagmorgen even paniek uit bij bewoners. Ze hadden gemerkt dat er rook uit hun verwarmingsinstallatie kwam. Ze namen geen enkel risico en verwittigden de brandweer. Eens de spuitgasten ter plaatse waren, bleek het probleem al onder controle. Er was een defect aan de verwarmingsinstallatie, zonder veel erg of kans op brand. De brandweer kon al gauw terugkeren naar de kazerne.