Eregemeenteraadslid Paul Dedeken overleden Joyce Mesdag

27 mei 2020

17u02 0 Zwevegem Paul Dedeken, ereschepen en eregemeenteraadslid van Zwevegem, is deze week overleden. Hij was net 76 jaar geworden.

Paul was gemeenteraadslid voor CVP van 1977 tot 1989, en door een onverwacht overlijden ook even schepen van maart 1981 tot december 1982. “Hij was politiek actief kort na de fusie, en hij zette zich vooral in om de belangen van Sint-Denijs, waar hij geboren en getogen was, te verdedigen op de raad”, zegt generatiegenote Francine Dewilde. “Gezien zijn eigen engagement in het verenigingsleven, zette hij zich ook altijd in voor de belangen van de vele verenigingen in onze gemeente. Het was een heel aimabele en joviale man, met wie ik goed heb kunnen samenwerken.”

Paul was ook voorzitter van het Sint-Dionysius zangkoor in Sint-Denijs. “Een vereniging waar hij zich altijd keihard heeft voor ingezet”, zegt zoon Peter. “Daarnaast was hij ook ere-lid van de Koninklijke Voetbalbond. Hij was jarenlang actief als scheidsrechter, tot in eerste provinciale, en hij hield zich ook bezig met de begeleiding van andere scheidsrechters.”

Het afscheid van Paul gebeurt zondag in intieme kring, omwille van de coronamaatregelen. “We krijgen hele veel steunbetuigingen, en ook via de begrafenisondernemer krijgen we veel reacties binnen. Dat doet deugd.” Paul laat een echtgenote na, Jenny Verbaeys, een zoon Peter en kleinzoon Jasper.