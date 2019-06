Enkel boete voor 70-jarige kleptomane voor diefstal bloempotten en tuinbeeldjes Lieven Samyn

03 juni 2019

16u12

Bron: eigen berichtgeving 1 Zwevegem Een 70-jarig dametje uit Zwevegem is maandag door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een effectieve boete van 320 euro voor tientallen diefstallen van bloempotten en tuinbeeldjes. “Het was alsof ik moést stelen, een drang. Maar ik werk er aan. Stelen ligt niet in mijn aard, edelachtbare”, aldus Yolande L.

Na de diefstallen plaatste L. alles gewoon in haar tuin. Het onderzoek ging van start nadat de vrouw op 8 mei 2017 was betrapt in Zwevegem. Ze was met haar Citroën Saxo voor bakkerij Victor in de Ellestraat in Zwevegem gestopt en had twee bloembakjes voor de deur gepikt. De uitbaters hadden de diefstal gezien en waren nog naar buiten gelopen, maar konden de vrouw niet meer tegenhouden. Ze hadden wel haar nummerplaat kunnen noteren, waardoor het voor de politie een koud kunstje was om de dievegge te ontmaskeren.

Een huiszoeking leverde heel wat bloempotten en tuinbeeldjes op. De gestolen bloempotten van de bakkerij waren dan al netjes op hun plek teruggeplaatst. Tussen de bloemen stak een briefje: “sorry, het is een ziekte, een drang waar ik een uur later al spijt van heb.” Een echt crimineel opzet had ze niet. “Ik plaatste alles gewoon open en bloot in de tuin”, legde ze aan de rechter uit. Na de opheldering van de diefstallen volgde ze een begeleiding en kon ze het stelen laten. De rechter toonde begrip. “Ik heb aan de slachtoffers een brief geschreven met excuses”, aldus nog L. Op de rechtbank was een cameraploeg aanwezig die werkt aan een kortfilm over het vrouwtje. De regisseur las het verhaal van L. in de krant en raakte geïntrigeerd.