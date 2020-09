Emotioneel afscheid van Kato (12), die omkwam bij ongeval met vrachtwagen in Zwevegem: “Met de hele familie zorgen we ervoor dat jij niet voor niets bent gestorven”

Zwevegem

Vrijdagmorgen werd afscheid genomen van Kato Vandenbogaerde (12) in uitvaartcentrum Messiaen in Zwevegem. Het meisje overleed vorige week bij een tragisch verkeersongeval in de Bekaertstraat toen ze met de fiets onderweg was naar school. “Je zal nooit afwezig zijn. Je plaatsje in de zetel of aan tafel bewaren we voor jou”, sprak haar stiefpapa Jurgen. De uitvaart was te volgen via een livestream, waardoor honderden Zwevegemnaren konden meekijken.