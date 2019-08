Elektriciteitskast in pomplokaal ’t Sas uitgebrand Alexander Haezebrouck

21 augustus 2019

Een elektriciteitskast in het pomplokaal van ’t Sas in de Deerlijkstraat aan het kanaal in Zwevegem is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand. Vermoedelijk ging een intern alarmsysteem af waardoor een technieker ter plaatse kwam. Hij verwittigde uiteindelijk omstreeks 1.20 uur de brandweer. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden het vuur snel blussen. De elektriciteitskast brandde volledig uit, het pomplokaal zelf liep rookschade op. Niemand raakte gewond.