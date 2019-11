Een gesigneerd portret van Niels Destadsbader in je huis? Met Paintings for Life steun je ook goede doel Joyce Mesdag

08 november 2019

15u54 0

Tot zondag 17 november zijn er in koffiebar El Dorado in Zwevegem 6 schilderijen te zien van kunstenaar Brecht Carton uit Wevelgem. Hij schilderde 6 muzikanten: Guido Belcanto, Niels Destadsbader, SX, Wannes Cappelle, ‘t Hof van Commerce en Simone Simons. De artiesten die op de schilderijen staan, hebben telkens het werk gesigneerd, of zullen dat nog doen. Van maandag 18 november tot zaterdag 21 december zullen de werken te zien zijn in Muziekcentrum Track in Kortrijk. De werken worden geveild op zaterdag 21 december om 20 uur, ook in Track. Carton organiseerde al een gelijkaardige actie in 2017, en die bracht toen 3.750 euro op. De opbrengst gaat naar MFC Zonnebloem, een multifunctioneel centrum (MFC) voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met een beperking in Heule.