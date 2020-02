E3 Harelbeke heeft nu ook mascotte Joyce Mesdag

26 februari 2020

22u06 0 Zwevegem E3 Binck Bank Harelbeke heeft nu ook een mascotte, als eerste wielerwedstrijd.

“De mascotte staat symbool voor het feit dat E3 een evenement is voor iedereen, van jong tot oud”, zegt Henk Vlaeminck van het E3-bestuur. De mascotte draagt de kleuren van sponsor Binck Bank. “Een naam heeft die nog niet, maar het is wel de bedoeling dat die er komt. Mensen kunnen voorstellen doen via de sociale media van regiozender Focus WTV.”

De E3 BinckBank Classic wordt gereden op vrijdag 27 maart. Meer info op https://www.e3binckbankclassic.be.