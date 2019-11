Dupont’s Kookboetiek start nieuw verhaal op De Pluim in Zwevegem Redactie

09 november 2019

18u40 0 Zwevegem Dirk en Sarah Dupont hebben hun nieuwe zaak ‘Dupont Professional Food Equipment’ officieel geopend op industriezone De Pluim in Zwevegem.

De meeste mensen kennen Dupont’s Kookboetiek als de winkel met professioneel kookmateriaal voor hobby- en beroepskoks. Maar hét belangrijkste artikel van het bedrijf, dat 19 mensen tewerkstelt en een omzet van 9 miljoen euro draait, zijn echter de kunststoffen bewaarbakjes-en schotels die je bij slagers, bakkers en traiteurs ziet liggen.

Op de voormalige locatie op ’t Hoge in Kortrijk hadden de Duponts al een tijd té weinig plaats om al die activiteiten te kunnen uitbouwen. Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie belandden ze op De Pluim in Zwevegem, waar ze nu dus onder de nieuwe naam Dupont Professional Food Equipment’ hun zaak verder zetten.

Met 7500 vierkante meter is het perceel er driemaal zo groot als de vroegere locatie in Kortrijk. “Dat biedt ons de mogelijkheid om een nog ruimer assortiment aal professioneel materiaal uit te stallen”, zegt Sarah, sinds kort CEO van het bedrijf. “De eyecatchers van de nieuwe vestiging zijn, naast onze imposante rode inkom, het professionele kookeiland en de gezellige binnentuin die meermaals per jaar zullen gebruikt worden voor workshops, kookdemonstraties en culinaire events voor particulieren en professionals.”

Vader en dochter voelen zich intussen helemaal thuis in Zwevegem. De winkel is ‘officieus’ al een maand open. “En onze omzet is zelfs al hoger dan toen we nog in Kortrijk zaten. De mensen vinden dus echt wel de weg naar ons.” Dirk was lange tijd voorzitter van Unizo Kortrijk, en zelfs nu hij weg is in Kortrijk blijft hij daar actief in het bestuur. “Mijn ervaring kan daar nog wel nuttig zijn’, zegt hij. De politiek, hij was lijsttrekker van Kortrijk Vooruit bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, die zegde hij wel vaarwel. “Ik focus me nu helemaal op de commerce.”