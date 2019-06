Druk op infomoment over windmolens, want bewoners zijn bezorgd: “Turbines in prachtige streek? Dat kan je niet maken” Nu al 1.000 handtekeningen tegen plannen Joyce Mesdag

24 juni 2019

20u18 0 Zwevegem Onder ruime belangstelling hebben Engie Electrabel en Eneco Wind België het project voorgesteld waarbij ze 6 windturbines willen realiseren op de grens van Zwevegem, Avelgem en Spiere-Helkijn. Een onlinepetitie tegen de plannen telt intussen bijna 1.000 handtekeningen. Tegenstanders leken ook na de infovergadering van maandag niet gerustgesteld.

Engie Electrabel en Eneco Wind België plannen zes windmolens van 150 meter (200 meter met rechtopstaande wieken) op het landbouwgebied tussen de deelgemeentes Moen, Bossuit, Sint-Denijs en Helkijn. Eén exemplaar zou genoeg energie produceren voor 3.500 gezinnen. Volgende maand dienen de bedrijven een aanvraag in voor een omgevingsvergunning, dan volgt het openbaar onderzoek in augustus en september, een periode waarin officiële bezwaren ingediend kunnen worden. De Vlaamse overheid zal normaal een beslissing nemen in december 2019. Engie en Eneco willen de 6 turbines tegen begin 2021 in gebruik nemen.

Storend gezoem

Met open armen worden de bedrijven in elk geval niet ontvangen. Bijna 1.000 handtekeningen telt een onlinepetitie intussen. “Windmolens horen thuis op een industriegebied, of langs een waterloop, maar toch niet in zo’n mooi landbouwgebied?”, zegt Claire, die in het centrum van Sint-Denijs woont. “Ik ga ervan uit dat wij daar toch niets tegen kunnen beginnen, als die grote bedrijven hun zinnen hebben gezet op die regio. Maar ik hoop toch van wel.” Jean-Pierre Christiaens uit Avelgem vreest dat de windmolens het zicht zullen verstoren. “Er lopen hier prachtige fiets- en wandelroutes door de streek, je kan dat toch niet maken om daar pal in het midden van die windturbines te plaatsen?”, zegt hij. “Mensen wonen hier voor de rust. Niet om constant van dat gezoem te moeten aanhoren. En het is echt een storend geluid. Ik ken mensen die op 250 meter woonden van de windmolens die ze in Avelgem hebben gebouwd, en die hebben een paar maanden na de realisatie van het windmolenproject hun huis verkocht.” Dominique uit Moen vreest dan weer dat de waarde van zijn huis zal dalen. “Die bedrijven gaan dat niet vergoeden, hé”, merkt hij op.

Negatief advies

Het gemeentebestuur liet intussen ook al weten dat het hoe dan ook een negatief advies zal geven over dit project. “De open ruimte in Zuid-West-Vlaanderen is bijzonder schaars geworden en Zwevegem heeft het voorrecht nog over een mooi en relatief uitgestrekt open landschap te kunnen beschikken”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld). “De agrarische gebieden van Moen en Sint-Denijs verdienen dan ook een bescherming. De inplanting van een windmolenpark met windmolens van 150 meter hoog of meer is daarmee onverenigbaar. Dit is een duidelijk standpunt waaraan de aangekondigde infovergaderingen niets zullen veranderen.” Er is een tweede infovergadering op woensdag 25 juni, maar dan in Bossuit, in het Pompgebouw in Doorniksesteenweg 402, van 17 uur tot 20 uur.