Dronken man wil auto verplaatsen maar weigert te stoppen voor de politie VHS

17 juni 2020

08u57 0 Zwevegem Peter W. heeft van de politierechter een rijverbod van vijf maanden en een fikse boete gekregen voor een rist overtredingen. De man, met een flink strafregister, moet ook drie jaar lang een alcoholslot dulden in zijn wagen.

Na een uitstap met zijn zus bleef Peter W. ook bij haar thuis in Zwevegem nog alcohol drinken. Zoveel zelfs, dat hij besloot om daar te blijven slapen. Alleen: zijn auto stond verkeerd geparkeerd in de doodlopende straat waar zijn zus woont. En dus trok hij naar buiten om het voertuig te verplaatsen. Net op dat moment arriveerde daar ook een politiepatrouille, met een goeie reden: de zus van W. had namelijk gebeld naar het noodnummer met de melding dat ze geslagen werd. De vrouw, die aan psychoses lijdt, had ook gezegd aan haar broer dat ze gebeld had met de politie maar die geloofde dat niet. Tot hij de politiecombi zag opduiken.

Bijna drie promille

De inspecteurs hielden W. tegen maar toen ze hem wilden interpelleren, reed hij een beetje vooruit, tot twee keer toe. Ondanks het feit dat het nacht was, brandden de lichten van zijn wagen niet. Een ademtest leerde de verbalisanten dat W. liefst 2,87 promille alcohol in het bloed had. Alweer, want eerder werd de man al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed én twee keer voor het weigeren van een ademtest. Zijn advocaat probeerde de beschuldigingen te milderen maar de rechter had daar weinig oren naar. Hij veroordeelde P.W. tot een rijverbod van vijf maanden en een boete van net geen 3.000 euro. De man moet ook drie jaar lang met een alcoholslot rondrijden. Tenminste, van zodra hij z’n rijbewijs weer op zak heeft. Voor het zover is, moet W. eerst met goed gevolg medische en psychologische onderzoeken doorstaan.