Drie gewonden bij ietwat bizarre frontale klap op de Keiberg VHS

12 december 2019

21u11 23 Zwevegem Een zware Mercedes en een Citroën C1 zijn donderdagavond rond zeven uur frontaal met elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Keiberg in Moen. Drie mensen raakten gewond.

Na de botsing stond de Mercedes, die uit de richting van Zwevegem-Knokke kwam, helemaal links van de rijweg. De Citroën C1 was door de klap meters achteruit geslagen en kwam tot stilstand naast de rijweg. De bestuurster van de kleine wagen liep lichte verwondingen op, de vrouw werd even opgevangen bij omwonenden voor ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. In de Mercedes bleef de passagier, die lag te slapen op het moment van de botsing, zo goed als ongedeerd. De bestuurder zat niet gekneld. Omdat de man last had van pijn in de nek werd hij zo omzichtig mogelijk uit de luxewagen gehaald. Door het ongeval was de Keiberg een tijdlang volledig afgesloten voor alle verkeer.