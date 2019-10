Dochter slaat bejaarde vader met wandelstok LSI

23 oktober 2019

13u05

Bron: LSI 0 Zwevegem Een 46-jarige vrouw uit Zwevegem riskeert vier maanden celstraf en een boete van 400 euro omdat ze haar bejaarde vader sloeg. Dat gebeurde met zijn wandelstok en in een dronken bui.

Op 2 november 2017 kwam het na een opname voor haar alcoholverslaving thuis opnieuw tot een hoogoplopende ruzie tussen Els D. en haar ouders. De vrouw nam de wandelstok van haar vader om slagen uit te delen. “Maar mijn vader was ook agressief”, vertelde D. nog aan de rechter. De vrouw kampt met psychische problemen en een alcoholverslaving. Meerdere opnames in gespecialiseerde ontwenningsinstellingen mislukten omdat ze telkens alcohol binnensmokkelde. Ze timmert ondertussen aan de weg terug en is bereid een tijdlang probatievoorwaarden te volgen. Vonnis op 20 november.