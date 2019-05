Discussie over verledding in gemeenteraad: ‘Investeringen worden gebaseerd op een inventaris die er niet is?’ Joyce Mesdag

31 mei 2019

De ‘verledding’ die de gemeente Zwevegem momenteel uitvoert, zorgde voor wat discussie op de recentste gemeenteraadszitting. Het bestuur wil elk jaar 440.000 euro investeren om oude straatlampen te vervangen door led-verlichting. ‘Uit een inventaris blijkt dat 60% van onze 5400 verlichtingstoestellen ouder is dan 15 jaar’, had schepen Marc Desloovere daarover gezegd in een voorbije zitting.

Raadslid Johan Rollez (N-VA) vroeg of hij die inventaris zou kunnen krijgen. “Als er een inventaris bestaat met de ouderdom en het verbruik van onze openbare verlichtingspunten, dan wil ik die graag inkijken”, zegt Rollez. “Toen ik die eerder opvroeg kreeg ik echter één A4 met een grafiek erop met totale cijfers. Dat volstaat niet voor mij.” “Die cijfers bestaan ook niet per lichtpunt”, zegt Desloovere. “Fluvius baseert zich op het regiomasterplan van in 2014-15. Daarin staan de lampen opgelijst volgens leeftijd: de lampen met een leeftijd van 0-7 jaar, 7 tot 12 jaar, en 12 tot 17 jaar, bijvoorbeeld. Fluvius reikt ons de openbare verlichting aan die het eerst vervangen moet worden. Als zij die inventaris niet hebben per lichtpunt, dan wij ook niet. Let wel: er is ook een verschil tussen de oudste armaturen en diegene die het meest verbruiken.”

“Er is nu al 875000 euro geïnvesteerd in die verledding, en die fameuze inventaris waarop die beslissingen werden genomen, bestaat met andere woorden niet”, wist Rollez. “Ik zou heel graag een toelichting krijgen over de manier waarop conclusies getrokken worden. Er mag vertrouwen zijn in Fluvius, maar je mag ook niet te veel vertrouwen hebben. Ik heb er alle begrip voor dat u die gegevens niet moe hebben, maar ik vraag ze op, dus ik wil ze wél hebben.